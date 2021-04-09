В Сент-Винсенте и Гренадинах эвакуируют людей из-за проснувшегося вулкана Суфриер

Вулкан Суфриер расположен в северной части острова Сент-Винсент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сент-Винсенте и Гренадинах из-за проснувшегося вулкана Суфриер эвакуируют людей, которые живут рядом с ним. Об этом в четверг сообщил Ральф Гонсалвес – премьер-министр островного государства, расположенного в южной части Карибского моря.

«Я издал приказ об эвакуации всех жителей, проживающих в «красных зонах» на северо-востоке и северо-западе острова. Всех жителей просят незамедлительно действовать соответствующим образом, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих семей», - написал глава правительства Сент-Винсента и Гренадин на своей странице в Twitter.

СПРАВКА «КП»

Вулкан Суфриер – один из самых древних вулканов в Вест-Индии, его возраст около 60 миллионов лет. Расположен в северной части острова Сент-Винсент. За нашу эру Суфриер извергался как минимум 160 раз, одно из самых крупных извержений этого вулкана произошло в 1902 году и унесло жизни более тысячи местных жителей.