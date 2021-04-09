Спортсменка на восьмом месяце беременности победила на турнире по тхэквондо в Нигерии

26-летняя Эминат Айдрис победила на турнире по тхэквондо, находясь на восьмом месяце беременности Фото: Кадр видео

Спортсменка из Нигерии по имени Эминат Айдрис победила на турнире по тхэквондо, находясь на восьмом месяце беременности. Девушка-боец выиграла главный приз национального спортивного фестиваля, а организаторы соревнований назвали ее достижение «вдохновляющим», сообщает газета The Independent.

Сама же 26-летняя Эминат Айдрис сказала, что считает для себя большой честью возможность участвовать в таком ответственном турнире.

Между тем, некоторые пользователи в соцсетях ее осудили, потому что сочли такое поведение беременной спортсменки слишком беспечным. По их мнению, женщине в положении Айдрис нужно быть осторожнее и не рисковать будущим ребенком.

Отвечая на такую критику, Эминат отметила, что эти люди просто «ничего не понимают в тхэквондо».

«Я знала, что это безопасно, поэтому и решила попробовать. Мой врач тоже разрешение мне», - добавила она.