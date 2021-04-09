Депутат Бундестага обвинил США в ведении экономической войны против Европы

В Бундестаге заявили, что США ведут экономическую войну против союзников в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пытаясь препятствовать строительству газопровода «Северный поток – 2», власти Соединенных Штатов фактически ведут экономическую войну против своих союзников в Европе и противоречат собственным интересам.

Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по международной политике Вальдемар Гердт, комментируя возможное назначение спецпосланника президента США по «Северному потоку — 2».

«Все это в очередной раз обнажает политическую стратегию США под руководством новой команды Байдена — «команды войны» по отношению к конкурирующим экономическим проектам Европы. Это противоречит и собственным интересам США, как страны, и американского бизнеса», - приводит слова немецкого депутата РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Politico сообщила, что в Белом доме обсуждается возможность назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства «Северного потока — 2», и Байден предложил кандидатуру Амоса Хохштейна, при Обаме служившего спецпосланником и координатором по международным энергетическим вопросам.