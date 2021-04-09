Госсекретарь США объяснил высказывания Байдена о Путине «политикой прагматизма»

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Washington Post объяснил странные высказывания нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина «политическим прагматизмом», и позволяя себе резкие заявления, исходит из «критерия целесообразности».

Так он ответил на вопрос, как американский лидер может одновременно оскорблять российского коллегу и при этом рассчитывать на сотрудничество с Москвой в сферах «общих интересов».

По словам Блинкена, Байден «очень трезво смотрит на две вещи»: с одной стороны «ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает», а с другой «он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес».

По мнению автора статьи, такая позиция Вашингтона говорит о том, что президентская администрация подходит к отношениям с нашей страной с точки зрения «политического прагматизма».

Напомним, в середине марта Байден в большом интервью телеканалу ABC News рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Демократ поделился мнением по поводу предполагаемого вмешательства в прошлогодние выборы президента США и обвинил в этом Москву, а когда журналист внезапно спросил его: «Вы думаете, что он (Путин) убийца?», Байден почти сразу же ответил: «Ммм, да».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвинил Путина и пригрозил Саудовской Аравии: главное из интервью Джо Байдена телеканалу ABC

Это первое первое широкоформатное появление президента США на телевидении после вступления в должность (подробности).