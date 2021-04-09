Последние новости на утро 9 апреля 2021: Госсекретарь США объяснил высказывания Байдена о Путине

«КП» – о последних новостях на утро 9 апреля 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 9 апреля 2021 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил странные высказывания нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина «политическим прагматизмом»: дескать, позволяя себе резкие заявления, демократ исходит из «критерия целесообразности». Так он в интервью газете Washington Post ответил на вопрос, как американский лидер может одновременно оскорблять российского коллегу и при этом рассчитывать на сотрудничество с Москвой в сферах «общих интересов».

По словам Блинкена, Байден «очень трезво смотрит на две вещи»: с одной стороны «ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает», а с другой «он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес».

К слову, вчера МИД Турции вызвал «на ковер» итальянского посла в Анкаре Массимо Гайани из-за нелестных высказываний премьера Италии Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана. Ранее Драги, комментируя скандальный инцидент с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которой на встрече с Эрдоганом не хватило стула, осудил «неподобающее поведение» лидера Турции, назвал его «диктатором» и выразил сожаление, что Италия вынуждена с ним сотрудничать.

Накануне Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в ситуации с резким ростом цен на жилье в России. На совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов, глава государства отметил, что сегодняшняя ситуация – не просто рост цен, а «существенный рост», в среднем по стране жилье подорожало на 12%, а в некоторых регионах – почти на треть. ФАС начала проверку.

В Пентагоне не стали ни подтверждать, ни опровергать сообщение телеканала CNN о том, что Соединенные Штаты собираются в ближайшее время направить в Черное море свои военные корабли, чтобы поддержать Украину на фоне «роста военной активности России в регионе». Между тем, накануне Пентагон обсуждал этот вопрос на виртуальной встрече с союзниками по Североатлантическому альянсу – представителями военных ведомств Канады, Литвы, Польши и Великобритании.

В преддверии запуска пилотируемого корабля «Союз МС-18», который доставит на Международную космическую станцию новый экипаж, российский космонавт Олег Новицкий рассказал о жизни на борту МКС. В частности, он признался, что никак не может привыкнуть к тому, что целых полгода приходится обходиться совсем без душа.

Сегодня, накануне 60-й годовщины первого полета человека в космос, с космодрома Байконур стартует «Союз МС-18», на котором к МКС отправятся два россиянина и астронавт NASA – командир экипажа Олег Новицкий, бортинженер Петр Дубров и второй бортинженер Марк Ванде Хай. Ранее сообщалось, что корабль назван в честь Юрия Гагарина, и он полетит с именем первого в истории космонавта на обшивке. Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя разместят эмблему «Год Гагарина 1961 – 2021». Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию запуска.

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