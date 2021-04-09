Последние новости на утро 9 апреля 2021: Госсекретарь США объяснил высказывания Байдена о Путине

«КП» – о последних новостях на утро 9 апреля 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 9 апреля 2021 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Washington Post объяснил странные высказывания нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина «политическим прагматизмом», и позволяя себе резкие заявления, исходит из «критерия целесообразности». Так он ответил на вопрос, как американский лидер может одновременно оскорблять российского коллегу и при этом рассчитывать на сотрудничество с Москвой в сферах «общих интересов».

По словам Блинкена, Байден «очень трезво смотрит на две вещи»: с одной стороны «ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает», а с другой «он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес».