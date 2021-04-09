Россиян предупредили о массовой кибератаке на банковские счета в мае 2021 Фото: REUTERS

Хакеры планируют совершить масштабную кибератаку на счета россиян на майские праздники. Об этом предупредили в компании DeviceLock, которая занимается борьбой с утечкой данных.

Как передает «Известия», в начале марта эксперты по кибербезопасности зафиксировали в DarkNet объявление о продаже доступа к коммутатору одного их мобильных операторов, при помощи которого злоумышленники могут перехватывать звонки и смс-сообщения,

Специалисты заявляют, что в начале апреля этот коммутатор с большой долей вероятности попал к покупателю из стран СНГ. По их мнению, интерес к нему проявили русскоговорящие мошенники, специализирующиеся на атаках на онлайн-счета.

Уточняется, что за доступ к коммутатору продавец запросил 30 тысяч долларов, и подобная покупка имеет смысл, только если готовится масштабная атака, которая сможет отбить плату.

Эксперты отмечают, что на подготовку атаки такого типа требуется от двух недель до месяца, поэтому, как предполагают специалисты, она может быть приурочена к майским праздникам, когда многие россияне ослабят внимание над своими счетами.