Летом на европейской части России будет теплее, чем обычно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летом на европейской территории России ожидается погода теплее, чем обычно. Такой прогноз дал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

«Я смотрел недавно сезонные прогнозы ведущих европейских центров, и они говорят, что лето на европейской территории и в западной части России в целом будет чуть выше нормы. Не экстремально жарким, но теплым - теплее, чем обычно», - приводит его слова «Лента.ру».

При этом специалист отметил, что на сегодняшний день говорить о летней погоде можно только гипотетически, поскольку оправданность сезонных прогнозов всегда небольшая. Так, по его слова, практически невозможно предсказать, какой будет зима.

Синоптик также сообщил, что к концу текущей недели ожидается сильное потепление и «резкий переход к майской погоде».

Напомним, накануне Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «печальная» погода в Москве к выходным сменится солнечной, отметив, что такие погодные перепады естественно для весеннего сезона, однако ждать наступления настоящей весны осталось уже недолго.