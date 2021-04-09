Минобороны РФ опубликовало архивные документы о зверствах нацистов

Минобороны. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Министерство обороны России запустило раздел «Забвению не подлежит» о зверствах нацистов, который размещен на сайте ведомства.

Проект приурочен к Международному дню освобождения узников концлагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля. Именно в этот день в 1945 году в крупном концентрационном лагере Бухенвальд произошло восстание.

На портале размещены документы и фотоснимки из фондов Центрального архива российского военного ведомства, которые рассказывают о преступлениях солдат и офицеров Вермахта, а также гражданского персонала нацистской Германии и их пособников. Кроме того, приведены свидетельства массовых убийств нацистов мирного населения, в том числе младенцев. С ряда документов снят гриф секретности.

«Публикация архивных документов … является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой», - сообщают в министерстве.

Как уточняется, опубликованная информация не рекомендуется для ознакомления лицам, не достигшим совершеннолетия, поскольку приведено подробное описание зверств, которым подвергались военнопленные и гражданское население в период войны.