В США из-за побочных эффектов закрыли два центра вакцинации Johnson & Johnson Фото: REUTERS

В США временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании Johnson & Johnson. Такое решение было принято из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых данной вакциной.

Как передает газета Wall Street Journal, центр вакцинации в штате Северная Каролина приостановил деятельность после выявления 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших вакцину. Четырех человек госпитализировали для дальнейшего осмотра. Всего в центре привили свыше 2,3 тысячи человек.

В штате Колорадо центр вакцинации приостановил работу после обнаружения побочных эффектов у более десяти человек. По сообщениям телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.

Представитель Johnson & Johnson сообщил, что компания внимательно изучает заявления о любых побочных эффектах, вызванных вакциной.

Данные Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC) говорят о том. Что в стране по состоянию на четверг, 8 апреля, привито в полном объеме более 66 миллионов человек, что составляет 19,9 процента населения.

Напомним, в конце марта на заводе Johnson & Johnson в США разработчики испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса при смешивании ингредиентов препарата. Компания признала свою ошибку. Причиной ошибки стал человеческий фактор.