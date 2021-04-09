Центробанк отозвал лицензию у Нефтепромбанка Фото: Анастасия Осипова

В пятницу, 9 апреля, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нефтепромбанка в Москве. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как уточняется, Центробанк принял такое решение, в связи с тем, что кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, проводила операции, имеющие признаки вывода активов, а также утратила собственные средства.

В течение последних 12 месяцев Банк России неоднократно применял к кредитной организации различные меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Центробанк направит в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, которые имели признаки совершения уголовно наказуемых деяний.

По величине активов Нефтепромбанк на 1 марта текущего года занимал 201-е место в банковской системе России.