Сенатор Пушков раскритиковал Зеленского за слова о вступлении Украины в НАТО: «грубо ошибается»

Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о необходимости вступлении Киева в Североатлантический альянс, отметив, что такие действия станут шагом к его окончательной утрате Донбаса.

«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путём" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате», - написал сенатор на странице своего Twitter.

Пушков заявил, что сегодня в Киеве «слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи», однако, по его словам, Североатлантический альянс не сможет вернуть им Донбасс.

Напомним, 6 апреля украинский лидер в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Украины является получение плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. Как он считает, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе. Кремль заявил, что вступление Киева в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке незалежной.