Юлия Ефимова - про получение гражданства США: "Почему бы и нет"

Юлия Ефимова уже много лет живет и тренируется в США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова призналась, что допускает возможность получения гражданства США. В копилке у спортсменки - три медали Олимпиад, шесть побед на чемпионатах мира. Последние годы она живет и тренируется в США. И вот, неожиданное заявление.

- У меня даже грин-карты нет, а вы говорите про американское гражданство! - приводит слова Ефимовой ТАСС.

При этом, она уточнила, что если будет дан шанс получить документы, то она допускает, что возможно решится на такой шаг:

- Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать все время визы, потому что это так тяжело - постоянно открывать, переоткрывать. Там посмотрим.

И сразу же 29-летняя спортсменка сказала, что не ждет негативной реакции в случае получения гражданства США:

- Какая реакция, я уже заканчиваю свой спорт, - говорит Ефимова.

Впервые Ефимова поехала на Олимпиаду в 2008 году, но вернулась оттуда без наград. Но уже в 2012 году Ефимова стала третьей на дистанции 200 метров брассом. Спустя четыре года Юля - дважды серебряный призер на Играх в Рио-де-Жанейро на 100 и 200-метровке брассом. В разное время Ефимова выигрывала шесть золотых наград на чемпионатах мира, причем первую в 17 лет на ЧМ-2009 в Риме.