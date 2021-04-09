В ДНР сообщили о флаге вермахта на украинских позициях после визита Зеленского Фото: REUTERS

Флаг нацистской Германии подняли на одной из позиций Военных сил Украины (ВСУ), которую в четверг, 8 апреля, посетил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции непризнанной самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

Как уточнили в пресс-службе Народной милиции, стяг на территории Марьинки попал в объектив камер наблюдения ополченцев на передовой попал.

«На всех позициях, которые посещал Верховный главнокомандующий ВСУ, развешены приветственные лозунги и флаги … Развешенная тряпка оказалась флагом вермахта нацистской Германии, - сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

В Донецкой народной республике сообщают, что это не первый подобный случай в зоне конфликта. Отмечается, что в 2019 году похожую символику в том же районе украинские силовики вывешивали в преддверии Дня Победы.