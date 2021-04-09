Вице-премьер Украины считает, что страна станет слабее из-за «Северного потока-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершение строительства трубопровода «Северный поток-2» закончится тем, что Украина станет значительно слабее. Такое заявление сделал украинский вице-премьер страны Алексей Резников.

В статье, опубликованной в электронной версии газеты The Wall Street Journal, вице-премьер написал о том, что окончание проекта «имеет в полной мере предсказуемые последствия для национальной безопасности» Украины, которая будет «непоправимо ослаблена, поскольку у России будет новый прямой газопровод в Германию».

Резников считает, что после начала работы нового газопровода Украина «будет отсоединена от Западной Европы» с точки зрения энергетической безопасности. Как он заявил, в таком случае России не придется учитывать, что «большая часть российского газа поступает в Европу через Украину».

Украинский вице-премьер добавил, что для Берлина нет коммерческой необходимости в запуске еще одного трубопровода. По его словам, Германия мало что выиграет, однако Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов. Тем не менее он утверждает, что для Киева основными в данном вопросе являются не финансовые соображения, а проблемы, касающиеся безопасности.

Напомним, ранее Nord Stream 2 сообщил, что готовность «Северного потока-2» по состоянию на среду, 31 марта, составила 95 процентов, и осталось уложить около 121 километра газопровода. Незадолго до этого канцлеры Германии и Австрии выразили надежду на скорое завершение проекта, отметив, что трубопровод отвечает интересам Европы.