Менее 10% россиян довольны своей зарплатой Фото: REUTERS

Только 9 процентов россиян довольны своей нынешней заработной платой. К такому выводу пришли в ходе исследования портала «Работа.ру».

Как передает РИА «Новости», в ходе исследования были опрошены более 4,5 тысяч человек старше 18 лет.

Выяснилось, что четверть респондентов хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Почти столько же заявили о своем желании получать на 20-30 тысяч рублей больше.

Кроме того, каждый пятый согласен на рост заработной платы в 10-20 тысяч, а 14 процентов заявила об увеличении зарплаты на 40-50 тысяч, а 10 процентов — на 30-40 тысяч рублей. Около 7 процентов опрошенных рассчитывают на повышение зарплаты на сумму до 10 тысяч рублей.

Напомним, накануне были названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России. Так в Москве ищут коммерческого партнера в нефтехимической отрасли, которому предлагают заработную плату в 500 тысяч рублей.