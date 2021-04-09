Эксперт прокомментировал информацию о предстоящей крупной атаке на счета россиян

Эксперт прокомментировал данные о возможной атаке на счета россиян в мае Фото: REUTERS

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал информацию о возможной крупной хакерской атаке на счета россиян. Специалист отметил, что волноваться пока рано, ведь никакого подтверждения, что злоумышленники атакуют именно жителей России, пока нет. Однако принять некоторые меры безопасности все-таки можно.

«На самом деле в данной новости достаточно много непонятного, в частности, неизвестно, в какой стране и у какого оператора связи обнаружен данный уязвимый коммутатор, поэтому говорить о том, что атака ориентирована именно на российских пользователей, на мой взгляд, преждевременно», — цитирует эксперта RT.

Лукацкий отметил, что на всякий случай пользователи все же могут обезопасить себя и свои счета. Для этого необходимо установить достаточно жесткие ограничения в приложении своего банка.

«Это ограничения по операциям, по источникам операций, ограничения по суммам и по получателям денежных средств — создание так называемых белых списков получателей, а на все остальные операции будут требоваться дополнительные разрешения со стороны клиента», — отметил Лукацкий.

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на компанию DeviceLock сообщила, что на клиентов российских банков готовится масштабная атака через одного из мобильных операторов. По подсчетам специалистов, хакерский взлом может произойти на майских праздниках.

При этом представители финансовых организаций уже прокомментировали новость, и заявили, что одного доступа к звонкам и СМС через оператора для взлома системы будет недостаточно. Для этого злоумышленникам также потребовались бы логины и пароли клиентов банков, передает Пятый канал.