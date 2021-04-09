В Белоруссии возбудили дело по факту геноцида жителей в годы ВОВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей страны в период Великой Отечественной войны, а также послевоенные годы. Как утоняется, данное решения было принято установления социальной и исторической справедливости.

«В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси», - заявил генеральный прокурор Белоруссии.

Швед сообщил, что в ходе расследования Минск запросит помощь России и Германии, а также обратится в Нюрнберг.

Как писал сайт kp.ru, накануне Министерство обороны России запустило раздел о зверствах нацистов под названием «Забвению не подлежит», Запуск проекта приурочен к Международному дню освобождения узников концлагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля. С ряда документов был снят гриф секретности. В ведомстве отметили, что это было сделано для защиты исторической правды, а также противодействию фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой.