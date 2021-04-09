Стартуют клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н», которое разработано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований ведомства.

«Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) с участием добровольцев», - говорится в реестре.

Как уточняется, окончание исследование намечено на 30 сентября текущего года. В исследовании будут участвовать добровольцы в возрасте от 18 лет до 60 лет.

Напомним, накануне Минздрав выдал разрешение на проведение второй и третьей фазы клинических исследований «Ковид-глобулина» - первого в мире зарегистрированного препарата против коронавируса, созданного на основе плазмы крови переболевших пациентов.