Рядом с Байконуром планируют строительство солнечной электростанции

В городе Байконур при одноименном космодроме планируют построить солнечную электростанцию. Фото: ХОДЗИЦКИЙ Юрий

Солнечную электростанцию планирую построить в городе Байконур, где находится одноименный космодром.

- На администрацию вышла фирма, которая планирует развернуть в степи солнечные панели для выработки электроэнергии, — приводит слова главы администрации города Константина Бусыгина РИА Новости.

Он отметил, что в городе практически всегда солнечно. Также он назвал перспективным коммерческий проект по развитию тепличного хозяйства.

- Всего у нас порядка 20 проектов в разной стадии проработки, — рассказал Бусыгин.

Напомним, сегодня, 9 апреля, с космодрома Байконур будет запущен космический пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" (Союз МС-18) на ракете-носителе "Союз-2.1а". На пилотируемом корабле на Международную космическую станцию (МКС) отправятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.