Китай пообещал ответить на новые американские санкции Фото: REUTERS

Пекин готовит ответные меры на американские санкции против производителей суперкомпьютеров Китая. Такое заявления сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай предпримет необходимые ответные меры на подобные действия США, мы намерены твердо защищать законные интересы наших предприятий», - сказал представитель внешнеполитического ведомства регулярном брифинге.

Днем ранее, Министерство торговли США внесло в санкционный список еще семь китайских фирм и лабораторий, которые задействованы в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил Китая. В рамках веденных ограничений организации не смогут использовать американские технологии без соответствующих лицензий Минторга, которые тяжело получить.

Вашингтон утверждают, что подпавшие в санкционный список организации оказывают помощь Народно-освободительной армии КНР во взломе кодов для перехвата спутниковых сообщений.