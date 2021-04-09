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Общество9 апреля 2021 10:42

Психотерапевт объяснил, как распознать эмоциональное выгорание на работе

По данным исследований, почти половина россиян испытывают постоянное напряжение на работе
Елена АКИМОВА
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Психотерапевт объяснил, как распознать эмоциональное выгорание на работе

Психотерапевт объяснил, как распознать эмоциональное выгорание на работе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным социологических исследований, половина россиян испытывают постоянное напряжение на работе. 48% опрошенных выполняют задачи на автомате, а четверть вовсе чувствует себя «загнанными в тупик».

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович отмечает, что синдром психоэмоционального выгорания – это профзаболевание. Чаще этим страдают люди, которые трудятся в помогающих специальностях: психологи, психиатры, врачи, юристы, социальные работники и так далее. Те, кто держат в своих руках судьбу человека.

Распознать выгорание можно по изменениям, которые происходят в организме человека. В первую очередь ухудшается сон. Снижается иммунитет, что сказывается на общем самочувствии человека.

Наносится удар по психическому и физическому состоянию, отмечаются скачки в настроении.

HR-специалист Зулия Лоикова признает, что подобные проблемы при современном ритме жизни случаются довольно часто. Многие организации уже закладывают в бюджет траты на внештатного психотерапевта.

- Для сохранения продуктивности нужно уметь переключаться на другие виды деятельности: в офисе устраивать себе условные «перекуры», а в нерабочее время больше концентрироваться на хобби, - советует Лоикова в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что особенно остро выгорание ощущают на себе люди, которые работают на удаленке. Домашние дела перемешиваются со служебными обязанностями. Часто начальство увеличивает объем работы, как бы в знак «компенсации» за отсутствие дороги.

В таких ситуациях нужно уметь четко выстроить границы. Нужно делать паузу в рабочем процессе, так как постоянное пребывание в постоянном напряжении приведет к плачевным последствиям, - говорит HR-специалист.

Ранее в Росстате назвали регионы с минимальным и максимальным уровнем безработицы в 2020 году. Больше всего проблем зафиксировано в Ингушетии- 29,8%, а лучше дела обстоят в ЯНАо - 2,4%, сообщает RT.