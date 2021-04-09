В Минздраве назвали признаки надвигающегося тромбоза

Минздрав перечислил признаки надвигающегося тромбоза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков перечислил признаки надвигающегося тромбоза.

- Во-первых, это очень сильная головная боль. Второе — нарушение симметрии лица, когда, например, носогубная складка увеличивается с одной стороны. Третье — спутанность речи. Еще один симптом — потеря зрения или его ухудшение, — цитирует специалиста "Вечерняя Москва".

Также об угрозе тромбоза может говорить онемение отдельных конечностей или паралич. Беленков отметил, что диапазон таких признаков широк — "от легкого состояния, похожего на потерю сознания, когда человека разок мотануло, и он вскоре очнулся, до паралича всех конечностей".

Ранее популярный телеведущий Александр Мясников рассказал, что образование тромбов может стать сигналом появления онкологии. Мясников отметил, что тромб может появиться из-за долгих авиаперелетов или длительного пребывания за рулем автомобиля.