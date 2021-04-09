Стартап Илона Маска показал обезьяну, играющую «силой мысли» в видеоигры Фото: Кадр видео

Стартап Neuralink Илона Маска показал ролик с девятилетней обезьяной Пейджер, которая может играть в видеоигры благодаря вживленному в ее мозг чипу. Видеозапись разместили в блоге компании.

На кадрах можно увидеть, как обезьяна при помощи джойстика играет в игру, где ей нужно перемещать курсор вслед за оранжевым квадратом. После этого у макаки убрали джойстик и включили игру MindPong, которая симулирует пинг-понг. В этой игре животное управляло и контролировало внутриигровые действия своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.

Напомним, в начале февраля основать компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о вживлении в мозг обезьяны чипа, который сделал её способной играть в видеоигры. Как он уточнил, вживленный чип полностью скрыт под кожей примата без вреда для него, а само животное он счастливым. По его словам, в Neuralink созданы «лучшие условия для обезьян», и признался, что в будущем они хотели бы, чтобы обезьяны играли друг с другом в пинг-понг.