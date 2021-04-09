Роскомнадзор призвали оштрафовать Facebook за утечку персональных данных 10 млн россиян

Личные данные полумиллиарда пользователей Facebook утекли в сеть
Фото: Анастасия Осипова
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) просит Роскомнадзор провести проверку по факту утечки информации о пользователях Facebook.
В Сети стали доступные персональные данные 533 миллионов пользователей, в том числе 10 млн россиян. Речь идет о фамилиях, именах, местах проживания, никах, номерах телефонов, ID пользователей, информации о работе или учебе.
В связи с этим директор ассоциации Владимир Зыков направил обращение в надзорный орган. Он отметил, что после происшествия компания не оповестила пользователей о произошедшем.
- О том, что информация похищена, люди узнали из СМИ. Никаких извинений от администрации не поступало, - отмечает Зыков.
Он поясняет, что злоумышленники воспользовались возможностью находить пользователя по номеру телефона.
- Мы уверены, что факты налицо, компания Facebook должна быть оштрафована за утечку персональных данных граждан России, - цитирует RT обращение ассоциации.
По словам Владимира Зыкова, конечная цель обращения — штраф или судебный иск в отношении иностранной соцсети.
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