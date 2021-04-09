Российский посол заявил о "нечистых играх" вокруг вакцины "Спутник V"

Посол РФ в Австрии заявил о "нечистых играх" вокруг вакцины "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил о "нечистых играх" вокруг российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Он сообщил, что договор на поставку препарата в Австрию почти готов. Если его подпишут на следующей неделе, то первые партии вакцины могут доставить до конца апреля.

- С поставками других вакцин есть проблемы, мы готовы помочь Австрии. Но вокруг идут нечистые игры. Речь идёт об интересах огромных фармконцернов. На карту поставлены миллиарды и ещё раз миллиарды, — заявил Любинский в интервью австрийской газете Salzburger Nachrichten.

Посол отметил, что вакцину изначально выставляли в плохом свете. Он добавил, что "лоббизм" гласит о том, что "Спутник V" нельзя использовать, потому что он российский.

Напомним, сейчас Россия ведет переговоры о поставке вакцины "Спутник V" c Австрией. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что закупка российской вакцины от коронавирусной инфекции значительно ускорит кампанию по вакцинации граждан страны.