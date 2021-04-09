Турецкий военный самолет потерпел крушение в Эгейском море

Турецкий военный самолет упал в Эгейское море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 9 апреля, турецкий военный учебный самолет упал в Эгейское море. Пилоты были спасены. Об авиакатастрофе сообщило Министерство обороны республики.

«Военный учебный самолет KT-1 упал в Эгейское море в районе Фоча провинции Измир, два пилота спасены», - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в минувшую среду, 7 апреля, крушение потерпел истребитель Northrop F-5 Военно-воздушных сил Турции. Инцидент произошел в районе города Коньи. Самолет упал в ходе обучающего полета, он был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Y ld zlar («Турецкие звезды»). Министерство обороны республики подтвердило крушение истребителя и гибель пилота. Соболезнования в связи с гибелью пилота выразил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.