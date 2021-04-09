Валерий Польховский оставит пост главного тренера сборной РФ по биатлону

Валерий Польховский. Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Валерий Польховский по состоянию здоровья покинет пост главного тренера сборной России 31 мая. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Польховский остается в должности до 31 мая. Далее мы приняли обоюдное решение о том, что он не будет продолжать работу на данной должности по состоянию здоровья», - сказал он в интервью, которое опубликовано на сайте СБР.

Как отметил Майгуров сотрудничество с Польховским по разным вопросам, «так или иначе», продолжится. Глава СБР также уточнил, что до 1 июня союз может предложить на утверждение нового кандидата на должность главного тренера российской сборной.

Кроме того, Майгуров сообщил, что Михаил Шашилов и Юрий Каминский продолжат работу на постах старших тренеров женской и мужской сборных. «Вакансия тренера по стрельбе будет заполнена в ближайшее время», - добавил он.

Польховский возглавил тренерский штаб сборной России в августе прошлого года. В период с 2001 по 2007 год он работал старшим тренером женской сборной, в 2011 году стал главным тренером национальной команды, и уже через два года стал советником бывшего президента СБР Михаила Прохорова. В декабре 2019 года занял пост вице-президента СБР