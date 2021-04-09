В РЖД рассказали об альтернативе Суэцкому каналу

РЖД рассказали об альтернативе Суэцкому каналу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило заявил, что в холдинге наблюдают всплеск интереса к перевозкам по железной дороге после блокировки Суэцкого канала.

- Видим всплеск интереса, это пока всплеск, который может быть не выразился прямо в заявках, но очень много наших зарубежных партнеров начали интересоваться нашими возможностями по перевозкам, — рассказал журналистам Шило.

Он отметил, что быстрого переключения компаний на железнодорожные перевозки ждать не стоит, так как они осуществляют поставки продукции через Суэцкий канал на основе долгосрочных контрактов.

Напомним, 23 марта огромный контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров из-за песчаной бури сел на мель, полностью перегородив собой Суэцкий канал. Шесть суток ушло на снятие корабля с мели. Достичь успеха в операции помогли работы по углублению дна.