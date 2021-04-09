В 2020 году инвесторы вложили в промышленность Липецкой области 167 миллиардов рублей

Липецкая область - лидер среди российских регионов по инвестиционной активности. липецкаяобласть.рф

Для Липецкой области становится уже доброй традицией занимать лидирующие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности среди российских регионов. Вот и в марте Липецк набрал 95 баллов в большинстве номинаций авторитетного экономического аналитического издания «Инвест-Форсайт». В прошлом месяце в дайджесте журнала опубликована почти дюжина публикаций из региона, которые связаны с теми или иными позитивными событиями в экономической сфере, в том числе, отмеченная как «Лучшая инвестновость дня». События оценивались по десятибалльной шкале. В итоге в тройку лидеров попала также Тульская область – 93 балла. На третьем месте расположился Пермский край – 71 балл.

«Действующая в области четырехуровневая система привлечения инвестиций стала одной из самых эффективных в стране. Нам есть, что предложить инвестору – особая экономическая зона «Липецк», региональные экономические зоны, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

В результате последовательной работы региональной власти, в области непрерывно реализуются серьезные инвестиционные проекты в аграрном секторе, в промышленности, а также в сферах туризма и торговли. Эти четыре направления издание «Инвест-Форсайт» отмечает, как наиболее развитые в Липецкой области.

В общей сложности в минувшем году инвестиции в основное производство региона достигли ста шестидесяти семи миллиардов рублей. И, не смотря на коронакризис, даже превысили уровень 2019 года. Среди лидеров по привлечению инвестиций металлургия, АПК и пищевая промышленность.