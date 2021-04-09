Глава Амурской области Василий Орлов предложил субсидировать авиаперевозки по маршруту Благовещенск - Хабаровск

Единая дальневосточная авиакомпания будет обслуживать 535 социально значимых для Дальнего Востока маршрутов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Единая дальневосточная авиакомпания начнет полеты по Дальнему востоку в ближайшие месяцы. Вопросы ее создания и работы полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил с главами регионов на совете в Петропавловске-Камчатском. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил согласовывать с регионами решения по субсидированию межрегиональных авиаперевозок и формирование маршрутной сети.

- Считаю, что для Приамурья важно субсидировать регулярный рейс Благовещенск – Хабаровск, с возможностью выполнения ежедневных полетов. Сейчас самолет по маршруту летает один раз в неделю, летом будет летать два раза в неделю, - отметил Василий Орлов.

Единая дальневосточная авиакомпания создается по поручению Президента РФ Владимира Путина на базе авиакомпании «Аврора». Она будет работать в альянсе с региональными авиапредприятиями. Планируется, что авиакомпания будет обслуживать 535 социально значимых маршрутов, в том числе 66 межрегиональных и 469 местных. В Амурской области социально значимыми признаны 10 внутриобластных и 13 региональных маршрутов.

- Мы обсуждали создание единой дальневосточной авиационной компании со всеми губернаторами, поставили задачи обновления парка самолетов, удвоение пассажиропотока к 2030 году. До пандемии эта цифра составляла 1,2 миллиона человек в пределах округа, – рассказал во время совещания Юрий Трутнев.

Как отметил полпред Президента РФ в ДФО, для старта работы авиакомпании нужно начать финансирование. Вопросы с субсидированием межрегиональных авиаперевозок будут решены уже на следующей неделе. Разработана концепция авиакомпании, включающая потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объемы господдержки до 2025 года. Общая сумма субсидирования дальневосточных авиаперелетов составит 2,66 миллиарда рублей. Финансирование будет обеспечиваться в рамках действующей программы субсидирования региональных перевозок Минтранса РФ.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение Минпромторгу РФ проработать вопрос приобретения за счёт средств федерального бюджета 45 воздушных судов российского производства. С 2021 до 2025 года парк единой дальневосточной авиакомпании пополнится самолетами SSJ-100, Ил-114 300, Л-410 и ЛМС «Байкал». Кроме того, Минтранс РФ, Росавиация и Минфин России проработают предложения по обнулению аэропортовых сборов.