Гинцбург призвал массово вакцинировать животных от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новой угрозой развития ситуации с коронавирусной инфекцией является эпидемия коронавируса среди животных. Такое заявление сделал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что с большой вероятностью потребуется их массовая вакцинация от COVID-19.

«Есть угроза появления нового варианта вируса, и это будет уже настоящая третья стадия инфекционного процесса - когда очажок будет у вас в квартире. Эта опасность сегодня очень хорошо просматривается», - приводит «Интерфакс» слова эксперта, который уточнил, что заболевание «может стать природноочаговым».

Гинцбург выразил надежду, что вакцинация животных станет «хорошей и эффективной», но отметил, что к вакцине для животных не следует предъявлять жесткие требования в плане безопасности.

«Если там у норок или у кошечек температура поднимется на три дня, это не так страшно», - пояснил специалист.

По его словам, вакцина «Спутник V», возможно, подошла бы для животных.

Как писал сайт kp.ru, накануне Россия зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных под названием «Карнивак-Ков». Как сообщили в Россельхознадзоре, массовое производство препарата может быть запущено уже в апреле этого года, однако он уже доступен для заказа.