МИД РФ обеспокоен использованием Арктики в целях сдерживания России

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва обеспокоена тем, что Арктику начали использовать в целях сдерживания России, а также стремлением стран - членов НАТО к милитаризации региона. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя опасения Вашингтона по поводу увеличения активности российской стороны в Арктике.

Дипломат отметила, что возможными источниками нарастания напряженности в Арктике следует рассматривать военную активность Штатов и их союзников в регионе, которая, по ее словам, сопровождается воинственной риторикой.

«Именно НАТО и государства - члены альянса, в том числе неарктические страны, осуществляют там провокационные акции, причем на все более регулярной основе. ... Такое стремление к милитаризации Арктики, использование региона в целях реализации пресловутой линии на так называемое сдерживание России вызывает у нас обоснованную тревогу», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон внимательно отслеживает активность России в Арктике, намерен и дальше отстаивать свои национальные интересы в данном регионе.