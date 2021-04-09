Песков заявил, что одновременная отставка нескольких губернаторов — это совпадение

Дмитрий Песков назвал совпадением одновременную отставку нескольких губернаторов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что отставка нескольких глав регионов в течение пары дней — это совпадение. На соответствующий вопрос он ответил, что так совпало.

Также он ответил, было ли неожиданностью для Кремля решение губернаторов уйти в отставку по собственному желанию.

- Безусловно, они информируют о своих решениях, определенные консультации, конечно, ведутся, — сообщил журналистам Песков.

Напомним, 7 апреля 2021 года, глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку. Указ подписал президент Владимир Путин. Временно исполнять обязанности будет экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

8 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Временно исполняющим обязанности губернатора президент назначил сенатора Алексея Русских.