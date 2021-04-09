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Политика9 апреля 2021 13:36

Песков заявил, что одновременная отставка нескольких губернаторов — это совпадение

Главы регионов заранее консультируются с Кремлем о своих решениях, заверил пресс-секретарь российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков назвал совпадением одновременную отставку нескольких губернаторов

Дмитрий Песков назвал совпадением одновременную отставку нескольких губернаторов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что отставка нескольких глав регионов в течение пары дней — это совпадение. На соответствующий вопрос он ответил, что так совпало.

Также он ответил, было ли неожиданностью для Кремля решение губернаторов уйти в отставку по собственному желанию.

- Безусловно, они информируют о своих решениях, определенные консультации, конечно, ведутся, — сообщил журналистам Песков.

Напомним, 7 апреля 2021 года, глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку. Указ подписал президент Владимир Путин. Временно исполнять обязанности будет экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

8 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Временно исполняющим обязанности губернатора президент назначил сенатора Алексея Русских.