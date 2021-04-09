Песков: ситуация со «Спутником V» в Словакии не подрывает доверие к вакцине в ЕС Фото: REUTERS

Ситуация с российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Словакии не подрывает отношение к препарату в Европейском союзе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, разговоры вокруг препарата не являются «делом» Москвы. Как он отметил, если вакцина не нужна Словакии, то другим странам больше достанется.

«Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет, что называется, другим странам больше достанется. Ситуация такая», – заявил представитель Кремля.

Напомним, днем ранее, 8 апреля, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к Словакии с просьбой вернуть партию вакцины «Спутник V» из-за нарушений условий контракта. Ранее в республике заявили, что поступившая 1 марта партия российского препарата, не соответствует его характеристикам.