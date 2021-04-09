Юрист объяснила, какие планировки в квартире незаконны Фото: Анастасия Осипова

Юрист Елена Валенцева объяснила тонкости перепланировки квартиры. Даже если речь идет о новостройке с так называемой свободной планировкой, имеется целый ряд ограничений, которые стоит учесть.

Перед началом работ стоит выяснить все нюансы. Например, нельзя объединять вентиляционные каналы кухни и санузла или выносить батареи на лоджию.

Еще одно «популярное» нарушение – это перенос кухни в жилую комнату и наоборот. Так же запрещается делать вход в санузел из жилой комнаты.

- Увеличивать санузел за счет жилой площади можно только в том случае, если квартира расположена на первом этаже, - говорит юрист в беседе с ФАН.

А вот расширять кухню за счет комнаты вовсе запрещено. Зато можно сделать студию, объединив комнату и кухню.

Особенно внимательно надо относиться к переносу стен в квартире с так называемой свободной планировкой. В жилищном кодексе отсутствует данное понятие – это маркетинговый ход.

- Конечно, человек может сделать на своей территории любую перепланировку и даже попытаться продать такое жилье, но нужно быть готовым к штрафам, которые придется заплатить за самоуправство, - заключила специалист.

Ранее эксперты объяснили, как незаконные перепланировки могут снизить рыночную стоимость квартиры. Обычно банки оказываются выделять средства на покупку подобных объектов, сообщает телеканал "360".