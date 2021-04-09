Фото : Joint Forces Operation

Глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт появилась в подразделении вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе в форме, на которой был шеврон одной из бригад с изображением черепа и надписью «Украина либо смерть».

В пятницу, 9 апреля, американская делегация во главе с военным атташе в Киеве посетила район военной операции в Донбассе, а также ознакомилась с оперативной ситуацией в регионе.

Пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины (ООС) обнародовал фотоотчет визита делегации США. На некоторых снимках главу делегации США можно увидеть с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск вооруженных сил Украины. На некоторых фото нашивки на ее плече нет.

Как писал сайт kp.ru, в Народной милиции непризнанной самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о том, что флаг нацистской Германии подняли на одной из позиций Военных сил Украины (ВСУ) на территории Марьинки, которую в четверг, 8 апреля, посетил украинский лидер Владимир Зеленский.