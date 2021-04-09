Росздравнадзор: не зафиксировано ни одной смерти после российских вакцин от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ни одной смерти вследствие вакцинации российскими препаратами от коронавируса зафиксировано не было. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

По словам главы ведомства, Росздравнадзор постоянно следит за безопасностью применения препарата от коронавируса, и с начала их использования не зафиксировал «ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса», уточнив, что частота нежелательных реакций составляет не более 0,1 процентов.

Самойлова отметила, что ведомство исследует каждый случай возможного появления тяжелой нежелательной реакции у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса.

Как она рассказала, свыше 1,5 миллиона граждан ведут онлайн-дневники наблюдения, в которых говорят о своем самочувствии после прививки. Кроме того, действует система фармаконадзора, в рамках которой каждый медицинский работник должен вносить сведения обо всех случаях нежелательных реакций на вакцину.

«Все действующие рекомендательные и нормативные документы гармонизированы с руководствами ВОЗ по данной проблематике», - сообщила глава Росздравнадзора.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что 46 процентов от общего числа привитых от коронавирусной инфекции составляют россияне старше 60 лет.