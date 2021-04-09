Аналитик назвал причины снижения курса рубля

Эксперт назвал причины изменения курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля продолжает снижаться из-за возросшего геополитического давления. Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Возросшей геополитической напряженностью российский рубль был выдавлен из диапазона 72,6-76,2 по USD/RUB. В этой плоскости пара устойчиво находилась с середины декабря, консолидируясь после 30% амплитуды колебаний в прошлом году», - цитирует эксперта «Российская газета».

Купцикевич добавил, что сильное влияние на курс российской валюты оказали события на Донбассе. Но учитывая поддержку других факторов, таких как стабильная нефть, рубль продолжает удерживать свои позиции.

«Хотя политика и вытолкнула рубль из зоны комфорта, ей не удалось надломить российскую валюту. По крайней мере, пока. Поддержку рубль черпает со стороны внешних факторов, таких как устойчивость нефти и ослабление доллара. Сезонность также пока на стороне российской валюты», - отметил эксперт.

Напомним, утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос до 76,89 рубля, а курс евро – до 91,62 рубля, передает «Свободная пресса».

Ранее трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий Инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко заявил, что неблагоприятном развитии событий курс доллара может достичь 90 рублей, а курс евро – 120 рублей, передает телеканал «360».