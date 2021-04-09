В Минздраве ФРГ оценили влияние закупки "Спутника V" на вакцинацию в стране

В Германии оценили влияние закупки вакцины "Спутник V" на вакцинацию в стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возможные поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Германию во втором и третьем квартале могут внести вклад в вакцинацию в стране. Об этом заявил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.

- Решающий вопрос для меня - будет ли что-то во втором и третьем квартале, потому что тогда это внесло бы вклад в эту кампанию по вакцинации. Предпосылка, таким образом, регистрация и достаточные объемы. И мы можем заключать контракт, как было и в других случаях, при условии регистрации, — заявил Шпан на своей пресс-конференции.

Министр отметил, что сроки регистрации препарата зависят не от европейских институтов. Чем быстрее российский заявитель предоставит данные, тем быстрее будет регистрация, сообщил он.

Напомним, 7 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что регион готов приобрести 2,5 миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в случае одобрения препарата в Европейском Союзе.