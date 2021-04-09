Конституционный суд обязал изменить статью УК для защиты жертв домашнего насилия Фото: Андрей МИРЕЙКО

Конституционный суд России постановил, что нормы Уголовного кодекса статьи 116.1 о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, должны быть изменены для защиты жертв домашнего насилия.

Как передает ТАСС, статья рассматривалась после жалобы жительницы села Оренбургской области Людмилы Саковой, которую избивал брат, очередной случай произошел в 2019 году, когда он имел неснятую и непогашенную судимость за предыдущий эпизод. Тем не менее за это его вновь привлекли лишь к административной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ. После этого женщина обратилась в Конституционный суд.

В суде заявили, что статья 116.1 «не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость».

В постановлении отмечается, что статья не соответствует Конституции России. В документе говорится, что законодателю надлежит внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Коме того, предлагают установить компенсаторный механизм для потерпевших, в делах которых с момента вступления в силу нового постановления и до введения в действие соответствующих изменений будет применяться оспоренная норма.