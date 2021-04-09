Российский космический корабль Союз МС-18 прибыл на МКС. Фото: Роскосмос

Космический корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", причалил к Международной космической станции. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

- Есть касание и стягивание. Поздравляю! — написал он в свой Twitter.

Судя по трансляции госкорпорации, стыковка произведена в автоматическом режиме к модулю "Рассвет".

Напомним, 9 апреля 10:42 по московскому времени космический пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" (Союз МС-18) был запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. На Международную космическую станцию (МСК) два российских космонавта Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Запуск проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина. Имя космонавта украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля.