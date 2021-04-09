Роскомнадзор опроверг информацию о сбоях у операторов связи из-за его оборудования Фото: Иван ВИСЛОВ

Роскомнадзор опроверг появившиеся сообщения о сбоях у операторов связи, которые проявились из-за его технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

В пятницу, 8 апреля, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в региональном операторе «Обит» и одном из крупных операторов связи рассказала о системных сбоях в сети крупных федеральных и региональных операторов, которые начали происходить из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном рунете».

В пресс-службе ведомства опровергли данную информацию.

«В материале газеты "Коммерсант" изложена непроверенная изданием информация, которая не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Как уточняется, оборудование технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. «За все время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало», - добавили в ведомстве.