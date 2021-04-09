Экс-директор Петропавловской крепости рассказала о визите принца Филиппа в Санкт-Петербург

Экс-директор Петропавловской крепости рассказала о визите британской королевской семьи в Россию Фото: REUTERS

Визит королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа в Санкт-Петербург стал незабываемым событием. Бывший директор Петропавловской крепости Наталья Дементьева поделилась своими воспоминаниями о королевской чете и выразила сожаление в связи со смертью принца Эдинбургского.

«Очень грустно, что мы прощаемся с частью нашей общей истории. Приезд королевской четы в Петербург, конечно, событие очень интересное и незабываемое», — цитирует Дементьеву Пятый канал.

По ее словам, в день визита британской королевской семьи в Санкт-Петербурге стояла хорошая солнечная погода. Жители северной столицы вышли поприветствовать иностранных гостей. А сами монаршие особы с большим интересом отнеслись к достопримечательностям Санкт-Петербурга.

Особое внимание, по словам Дементьевой, королева и ее супруг уделили всему, что касается дома Романовых. Королевская семья с интересом осмотрела собор и усыпальницу.

Ранее стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер утром 9 апреля. Герцог Эдинбургский не дожил до своего 100-летия всего два месяца.