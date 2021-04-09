В Госдуме усомнились в успехе введения крупных блогеров в «правовое поле» Фото: Shutterstock

В Госдуме оценили предложение главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, который предложил блогеров, имеющих большое количество подписчиков, постепенно «вводить в правовое поле».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что решить данный вопрос будет сложно, так как «преобладающая масса, более 99% блогеров, зарегистрировали свои аккаунты в иностранных соцсетях».

- То есть, сетях, которые не имеют в российской юрисдикции абсолютно никаких юридических лиц или какого-либо иного представительства, что делает практически невозможным наложение на них норм российского законодательства, - отметил Свинцов в беседе с Rt.

Он напомнил, что подобные законодательные акты уже обсуждались, «это уже было, и это не сработало».

- Переговоры с блогерами вести можно, общаться можно, дискутировать, проводить круглые столы, но принять законы, которые будут действовать, на мой взгляд, это утопия, - заключил парламентарий.

Ранее заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что депутаты работают над законопроектом, который пресечет распространение заведомо ложных сведений и откровенных фейков, направленных на дискредитацию госинститутов и создающих угрозы национальным интересам России. Законопроект будет регулировать многие сферы, в том числе и новостные потоки, пишет ФАН.