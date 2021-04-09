Лыжник сборной России Сергей Устюгов начал подготовку к Олимпиаде-2022

Сергей Устюгов объявил, что готов вступить в борьбу за место в сборной на Олимпиаде-2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двукратный чемпион мира по лыжным гонка в прошедшем сезоне переболел коронавирусом, а потом еще и получил травму перед чемпионатом мира, где смог выступить лишь на одной дистанции. Но в олимпийском году Сергей Устюгов собирается вернуть себе лидерские позиции.

Как признался спортсмен в интервью KP.RU, все травмы уже у него позади и теперь он готов сражаться за место в сборной России. Причем, тренировки перед Пекином-2022, весь процесс подготовки, он решил не сдвигать на май, а готовится уже сейчас - в апреле 2021 года.

Устюгов поведал и о последствиях заражения коронавирусом. По этой причине лыжник в прошедшем сезоне пропустил много стартов, не попав в национальную команду:

- Да, подкосил, когда готовился к сезону, но не знаю, насколько сильно. У всех болезнь проходила по-разному. Допустим, Александр Бессмертных, он сильнее пострадал, ему даже допуск не давали долгое время.

Говоря же о точном месте, где произошло заражение, Устюгов признался, что это произошло в горах в Европе.