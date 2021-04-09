Лыжник Сергей Устюгов на Олимпиаду-2022 будет отбираться как новичок: чемпион мира лишился рейтинга

Сергей Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Устюгов - один из лучших лыжников в составе сборной России. Спортсмен в прошедшем зимнем сезоне выступил не слишком удачно. Устюгова подкосили коронавирус и травмы, одну из которых он получил накануне чемпионата мира в Оберстдорфе. Так что Сергею, чтобы попасть на Олимпиаду 2022 в Пекин, предстоит бороться за место в команде, поскольку он лишился рейтинговых очков из-за пропуска стартов.

- Моя задача отобраться и выступать на Кубке мира. В этом году у меня была квота на первый этап, но я не был тогда готов в связи с послековидным синдромом. Я просто не поехал выступать, это было бессмысленно, - говорит Устюгов в интервью KP.RU.

Говоря же о том, каким будет для него следующий, олимпийский сезон, Устюгов отметил:

- На следующий сезон у меня нет квоты, потому что я не в группе лидеров ни на Кубке мира, ни в российском рейтинге. Поэтому я буду на летней подготовке обсуждать, к каким стартам мне готовиться, как мне попадать на Кубок мира и как отбираться на Олимпиаду.

То есть, Сергей Устюгов будет идти к месту в команде шаг за шагом, пока не отберется на Олимпиаду. Этот путь ему пришлось проходить в прошедшем сезоне:

- Я начинал соревноваться с областного уровня, со Свердловской области, съездил на соревнования, выступил. Потом поехал на Кубок России, выступил. И по результатам кубка России я попал на Кубок мира. На Кубке мира я выступил и отобрался на чемпионат мира. На чемпионате мира занял пятое место.

Отметим, что у Олимпиаде-2022 Устюгов уже начал готовиться, не откладывая дело в долгий ящик.