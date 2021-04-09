Устюгов сказал, почему он не будет готовиться к Олимпиаде-2022 в паре с Большуновым

Сергей Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошедшем сезоне лыжник сборной России Сергей Устюгов выступил на нескольких этапах Кубка мира и первых гонках на ЧМ-2021 в Оберстдорфе. Однако из-за травмы потом Устюгов покинул расположение команды. С двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам корреспонденты "КП" обсудили прошедший и будущий сезоны, а также отношения между лидерами сборной России.

- В плане работать вместе, индивидуалисты. Мы готовимся к сезону, мы работаем в разных группах, у нас у каждого свой тренер, который уже знает все наши нюансы. И в олимпийский год что-то менять я как бы не вижу смысла, - признался Сергей Устюгов в интервью "КП".

Одновременно, один из лидеров сборной России по лыжным гонкам пояснил, что ему не всегда легко было на дистнации после возвращения в строй. Из-за ковида Устюгов пропустил начало сезона, когда Александр Большунов уже ушел в отрыв. Сравнивания физические возможности с напарником по команде, Сергей сказал:

- Его организм дает ему работать на все 200%. А мне не всегда это удается сделать максиму в силу моего организма.

- То есть, вы больше тренируетесь по ощущениям, а не так чтобы добежать, закусив удила? - уточнили у Устюгова.

- Конечно. Потому что, делать это не имеет смысла, если твой организм не готов выполнять нагрузку на сто процентов.

Отметим, что у Олимпиаде-2022 Устюгов уже начал готовиться, не откладывая дело в долгий ящик.