Российское посольство в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной британского принца Филиппа.

- Наши искренние соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа. Герцог Эдинбургский, праправнук российского императора Николая I, вызывал восхищение и будет оплакиваться многими россиянами. Да упокоится его душа с миром, - сказано в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, что 9 апреля утром поступило сообщение, что в возрасте 99 лет скончался принц Филипп, супруг Королевы Великобритании Елизаветы II. В Англии объявлен национальный траур. На Букингемском дворце приспущен флаг.

Принц Филипп — сын греческого и датского принца Андрея — родился 10 июня 1921 года в Греции. С королевой Елизаветой он познакомился во время обучения в 1947 году. После свадьбы его провозгласили герцогом Эдинбургским. Филипп взял британскую фамилию, став Маунтбаттеном.