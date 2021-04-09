Власти Мадрида призвали надавить на ЕМА для быстрого одобрения вакцины "Спутник V"

Власти города Мадрида потребовали надавить на ЕМА, чтобы ускорить одобрение вакцины "Спутник V" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель советника здравоохранения сообщества Мадрид Антонио Сапатеро заявил, что мадридские власти призывают правительство Испании надавить на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы ускорить одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- СМИ пишут, что правительство Баварии и даже правительство Германии будут покупать напрямую, как только будет одобрение EMA. Так что настойчиво призываю правительство надавить на Европейское агентство по лекарственным средствам, чтобы как можно раньше располагать этой вакциной, чьи результаты опубликованы и откровенно хорошие, — заявил Сапатеро во время своей пресс-конференции.

Он добавил, что власти Мадрида встречались и с другими производителями вакцин.

Напомним, 7 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что регион готов приобрести 2,5 миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в случае одобрения препарата в Европейском Союзе. Позже немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан отметил, что возможные поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Германию во втором и третьем квартале могут внести вклад в вакцинацию в стране.